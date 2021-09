Bucciantini: "Napoli e Inter sono le più forti, vi spiego perché" (Di martedì 21 settembre 2021) A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma è Intervenuto Marco Bucciantini, giornalista. Ecco le sue parole: "Credo che sia stata un po' sottovalutata la scorsa stagione, chiaramente inquinata da Napoli-Verona. Milan, Juventus, Atalanta e Napoli finiscono tutte da 80 a 77, di queste Milan e Napoli erano quelle con più problemi di organico. Nel caso del Napoli c'è stato anche un upgrade in panchina, anche se l'anno scorso il Napoli giocava bene. Hai lo stesso organico, altri si sono indeboliti con Donnarumma, Lukaku, Ronaldo, Hakimi via. E il Napoli ha Osimhen, che segna e dà una presenza in campo, che si incastra con tutti i modi di giocare. In campo aperto è devastante ma anche in campo ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 21 settembre 2021) A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma èvenuto Marco, giornalista. Ecco le sue parole: "Credo che sia stata un po' sottovalutata la scorsa stagione, chiaramente inquinata da-Verona. Milan, Juventus, Atalanta efiniscono tutte da 80 a 77, di queste Milan eerano quelle con più problemi di organico. Nel caso delc'è stato anche un upgrade in panchina, anche se l'anno scorso ilgiocava bene. Hai lo stesso organico, altri siindeboliti con Donnarumma, Lukaku, Ronaldo, Hakimi via. E ilha Osimhen, che segna e dà una presenza in campo, che si incastra con tutti i modi di giocare. In campo aperto è devastante ma anche in campo ...

