Biden “Ue fondamentale per clima e sicurezza” (Di martedì 21 settembre 2021) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Questo è un decennio decisivo per il nostro mondo. Un decennio che deciderà letteralmente il nostro futuro”. Joe Biden all'Onu, davanti ai leader mondiali riuniti a New York per la 75esima sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, esordisce nel suo discorso illustrando dapprima le sfide, ma poi illustrando la sua politica estera, fatta di nuove relazioni e di rapporti che intende rinsaldare, a partire da quelli con l'Unione Europea.Al centro dell'assemblea di quest'anno due principali sfide: porre fine alla pandemia di Covid-19 e ridefinire l'economia globale post-pandemia. Proprio sull'impatto del Covid Biden principia il suo discorso: “Lavoreremo insieme per salvare vite umane, sconfiggere il Covid-19 ovunque e prendere le misure necessarie per prepararci alla prossima pandemia, perchè ce ne sarà ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 settembre 2021) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Questo è un decennio decisivo per il nostro mondo. Un decennio che deciderà letteralmente il nostro futuro”. Joeall'Onu, davanti ai leader mondiali riuniti a New York per la 75esima sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, esordisce nel suo discorso illustrando dapprima le sfide, ma poi illustrando la sua politica estera, fatta di nuove relazioni e di rapporti che intende rinsaldare, a partire da quelli con l'Unione Europea.Al centro dell'assemblea di quest'anno due principali sfide: porre fine alla pandemia di Covid-19 e ridefinire l'economia globale post-pandemia. Proprio sull'impatto del Covidprincipia il suo discorso: “Lavoreremo insieme per salvare vite umane, sconfiggere il Covid-19 ovunque e prendere le misure necessarie per prepararci alla prossima pandemia, perchè ce ne sarà ...

