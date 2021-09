Udinese - Napoli 0 - 4: Spalletti primo da solo, Juve a - 10 (Di lunedì 20 settembre 2021) Il Napoli è primo da solo in classifica, almeno per una notte. Non succedeva da 1297 giorni , dal 3 marzo 2018, quando in panchina c'era Sarri e gli azzurri erano in lotta per lo scudetto con la Juve ,... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 20 settembre 2021) Ildain classifica, almeno per una notte. Non succedeva da 1297 giorni , dal 3 marzo 2018, quando in panchina c'era Sarri e gli azzurri erano in lotta per lo scudetto con la,...

Advertising

Udinese_1896 : Scendiamo in campo così?? ••• Our starting XI to face #Napoli?? ???? #ForzaUdinese #AlèUdin #WeAreCalcio #SerieATIM… - UEFAcom_it : Il Napoli supera 4-0 l'Udinese e vola in testa alla Serie A ?? #UEL | @sscnapoli - Gazzetta_it : Gol! Udinese - Napoli 0-1, rete di Insigne L. (NAP) - Diego31883 : RT @Gazzetta_it: Il Napoli va in fuga: 4-0 all'Udinese e testa solitaria #SerieA - antofns : RT @Udinese_1896: #UdineseNapoli 0-4 Si chiude qui la sfida tra Udinese e Napoli. Primo stop stagionale per i bianconeri #ForzaUdinese ??… -