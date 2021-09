Roma, per gennaio spunta un ex Milan (Di lunedì 20 settembre 2021) La sconfitta contro l’Hellas Verona ha fatto emergere i primi problemi. Urge, oltre al centrocampista (si pensa ad un calciatore della Bundesliga), trovare un nuovo terzino. Sono risultati fin troppo evidenti i problemi di adattamento alla Serie A di Calafiori e alla tenuta fisica assai precaria di Vina, oltre all‘assenza di Spinazzola, fuori per la rottura del legamento del tendine d’Achille. Roma, uomini contati: urge intervenire sul mercato Non solo: Karsdorp è l’unico terzino destro affidabile. Mourinho infatti non ritiene ancora pronto Reynolds – l’ultima tribuna a Verona lo testimonia. E si guarda così al mercato. spunta un nome alquanto interessante: Diogo Dalot. L’ex Milan sarebbe finito nel mirino della dirigenza giallorossa. Il calciatore interessa principalmente per tre motivi: il primo è che arriverebbe in ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 20 settembre 2021) La sconfitta contro l’Hellas Verona ha fatto emergere i primi problemi. Urge, oltre al centrocampista (si pensa ad un calciatore della Bundesliga), trovare un nuovo terzino. Sono risultati fin troppo evidenti i problemi di adattamento alla Serie A di Calafiori e alla tenuta fisica assai precaria di Vina, oltre all‘assenza di Spinazzola, fuori per la rottura del legamento del tendine d’Achille., uomini contati: urge intervenire sul mercato Non solo: Karsdorp è l’unico terzino destro affidabile. Mourinho infatti non ritiene ancora pronto Reynolds – l’ultima tribuna a Verona lo testimonia. E si guarda così al mercato.un nome alquanto interessante: Diogo Dalot. L’exsarebbe finito nel mirino della dirigenza giallorossa. Il calciatore interessa principalmente per tre motivi: il primo è che arriverebbe in ...

