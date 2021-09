PS5, Xbox Series X/S e GPU introvabili? Dal 2023 potrebbe esserci addirittura un eccesso (Di lunedì 20 settembre 2021) Il mercato dei semiconduttori si normalizzerà entro la metà del 2022, con un'espansione della capacità su larga scala che spingerà la produzione in eccesso entro il 2023. Si tratta di un'analisi della società IDC che mostra l'andamento della produzione di semiconduttori, che ad oggi causa una mancanza della reperibilità di Xbox Series X/S, PS5 e GPU. Il settore ha sofferto a lungo di una carenza di componenti informatici critici, che ha bloccato la fornitura di prodotti elettronici e ha portato a perdite in diversi settori, tra cui quello automobilistico e informatico. L'analisi tuttavia, afferma che gli sforzi per combattere questa crisi inizieranno a dare i loro frutti verso la fine dell'anno, portando a un eccesso di offerta entro il 2023. Una forte ripresa globale è attualmente ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 20 settembre 2021) Il mercato dei semiconduttori si normalizzerà entro la metà del 2022, con un'espansione della capacità su larga scala che spingerà la produzione inentro il. Si tratta di un'analisi della società IDC che mostra l'andamento della produzione di semiconduttori, che ad oggi causa una mancanza della reperibilità diX/S, PS5 e GPU. Il settore ha sofferto a lungo di una carenza di componenti informatici critici, che ha bloccato la fornitura di prodotti elettronici e ha portato a perdite in diversi settori, tra cui quello automobilistico e informatico. L'analisi tuttavia, afferma che gli sforzi per combattere questa crisi inizieranno a dare i loro frutti verso la fine dell'anno, portando a undi offerta entro il. Una forte ripresa globale è attualmente ...

Advertising

Eurogamer_it : #PS5, #XboxSeriesX e #GPU, da carenza di chip ad 'eccesso' nel 2023. - LawRZ10 : PlayStation & Xbox: i nuovi giochi in uscita questo Ottobre ?? #ps5 #xboxseriesx - Marcodrums1 : Cod Vanguard Podcast con l’amico Francesk in Live by Marcodrums Game... - xLeonardinho : @zChris_99 BenQ ZOWIE Xl2411K Monitor da Gioco 24 Pollici 144Hz, 1080P, Ps5 e Xbox 120 Fps, Pannello Tn Veloce, Dya… - zChris_99 : @xLeonardinho BenQ ZOWIE XL2746S Monitor da Gioco 27'' 240 Hz, 1080P 0.5 ms, Dynamic Accuracy Plus, Supporto Regola… -