Napoli, Insigne: "E' inutile guardare ora la classifica, il campionato è lungo" (Di lunedì 20 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUdine – "Dobbiamo restare con i piedi per terra". Così nel post gara di Udine ha parlato il capitano del Napoli Lorenzo Insigne ai microfoni di Sky Sport. "Restiamo umili, tra 3 giorni c'è un'altra trasferta difficile – ha continuato Insigne – Solo con l'umiltà si può arrivare lontano. E' inutile guardare ora la classifica. Il campionato è lungo. Il mister sta cercando di darci una mano. Ci sono qualità che finora non erano state espresse. Spalletti sta provando a tirare fuori il meglio da noi. Ci sono squadre forti come Milan, Inter, Roma, Lazio, Juve. Siamo primi in classifica ma la salita è lunga. Dobbiamo solo lavorare. E' inutile pensare ad altre cose. Da domani pensiamo alla ...

