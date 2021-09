Meteo, l'autunno deve attendere ancora: a sorpresa tornano sole e caldo su tutta Italia (Di lunedì 20 settembre 2021) Dopo un assaggio di autunno su tutto lo stivale, le previsioni per settimana prossima preannunciano una grande sorpresa . La previsione è stata stravolta, rispetto a quanto si ipotizzava negli ultimi ... Leggi su leggo (Di lunedì 20 settembre 2021) Dopo un assaggio disu tutto lo stivale, le previsioni per settimana prossima preannunciano una grande. La previsione è stata stravolta, rispetto a quanto si ipotizzava negli ultimi ...

Advertising

leggoit : Meteo, l'autunno deve attendere ancora: a sorpresa tornano sole e caldo su tutta Italia - NewSicilia : +++#METEO #SICILIA #DOMANI+++ Ecco le #previsionimeteo per domani #Newsicilia - tempoitaliait : >>> VAI ALL'ARTICOLO >>> Meteo Italia nel lungo termine: AUTUNNO in rampa di lancio - antonellaa262 : Meteo Campania: nonostante il freddo sia ancora lontano, da questa settimana si comincerà ad avvertire un primo cal… - infoitinterno : Meteo 7 giorni: nuove INSIDIE, ma arriva ANTICICLONE. Autunno in stand-by -