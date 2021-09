Mattarella | con vaccini mai più chiusura scuole

Advertising

Coninews : I protagonisti di questa meravigliosa estate dello sport italiano oggi a Pizzo Calabro, insieme al Presidente della… - SkyTG24 : Inaugurazione anno scolastico, Mattarella: “Con i vaccini mai più scuole chiuse” - MediasetTgcom24 : Scuola, Mattarella: 'Con i vaccini mai più chiusure' #scuola - ClareSnakethere : RT @Coninews: I protagonisti di questa meravigliosa estate dello sport italiano oggi a Pizzo Calabro, insieme al Presidente della Repubblic… - mariopaps : Mattarella: 'La Dad è stata un sacrificio, con vaccini mai più chiusura delle scuole'. Secondo i presidi finché tut… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella con

Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergioda Pizzo Calabro (Vibo Valentia) per la cerimonia d'inaugurazione dell'anno scolastico. "le scuole ripartono si riallacciano i fili ...In conclusione, Romano Prodi ha dichiarato: "pensa seriamente a quello che dice poi se ... Prodi osserva che " la politica si fala conoscenza delle persone, confrontandosichi è ...Con la pandemia «la scuola è stata la prima a dover chiudere» ma ora, con le vaccinazioni, «questo non deve più accadere»: il presidente della Repubblica, ...Intervistato da Giovanni Minoli, Romano Prodi ha affrontato il tema dell'elezione del prossimo presidente della Repubblica ...