Jo Squillo al GF Vip: “Solidale con le donne afgane”, ma viene stroncata (Di lunedì 20 settembre 2021) La cantante Jo Squillo col burqa al GF Vip: “Solidale con le donne afgane”, ma viene stroncata e criticata dal pubblico. Indossa un copricapo tipico delle donne che provengono dai Paesi a maggioranza religiosa islamica, la cantante Jo Squillo nel corso della puntata di questa sera del Grande Fratello Vip ed esplode la bufera. L’artista lanciata negli anni Ottanta da brani come Skizzo Skizzo e Violentami già nei giorni scorsi aveva manifestato solidarietà con le donne afgane, dopo il ritorno al potere dei talebani. Ti potrebbe interessare anche -> Jo Squillo sposata: chi è il marito Gianni Muciaccia, 40 anni d’amore Non solo: sempre lei si era ripromessa di indossare all’interno ... Leggi su ck12 (Di lunedì 20 settembre 2021) La cantante Jocol burqa al GF Vip: “con le”, mae criticata dal pubblico. Indossa un copricapo tipico delleche provengono dai Paesi a maggioranza religiosa islamica, la cantante Jonel corso della puntata di questa sera del Grande Fratello Vip ed esplode la bufera. L’artista lanciata negli anni Ottanta da brani come Skizzo Skizzo e Violentami già nei giorni scorsi aveva manifestato solidarietà con le, dopo il ritorno al potere dei talebani. Ti potrebbe interessare anche -> Josposata: chi è il marito Gianni Muciaccia, 40 anni d’amore Non solo: sempre lei si era ripromessa di indossare all’interno ...

Advertising

Luca_zone : RT @trash_italiano: Jo Squillo partita con le migliori intenzioni indossando il niqab. Ma poi è terminata con Jo: 'ma come fanno a vivere… - frostyelevenn : RT @benjamn_boliche: Jo Squillo partita con le migliori intenzioni indossando il niqab. Ma poi è terminata con Jo: 'ma come fanno a vivere… - diaryofamonstx : RT @trash_italiano: Jo Squillo partita con le migliori intenzioni indossando il niqab. Ma poi è terminata con Jo: 'ma come fanno a vivere… - hippiesslover : RT @trash_italiano: Jo Squillo partita con le migliori intenzioni indossando il niqab. Ma poi è terminata con Jo: 'ma come fanno a vivere… - zazoomblog : GF Vip gesto significativo di Jo Squillo: “Non possiamo dimenticare” - #gesto #significativo #Squillo: -