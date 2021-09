Gkn Firenze, Salvini: “Licenziamenti colpa di sinistra” (Di lunedì 20 settembre 2021) Da dove arrivano i Licenziamenti alla Gkn di Firenze? “Provate a chiedere al candidato della sinistra come votano i parlamentari di sinistra in Europa quando gli propinano tutte le robe green”. Matteo Salvini si esprime così durante un comizio a Sesto fiorentino, nella giornata caratterizzata dalla sentenza del tribunale di Firenze che ha bloccato i Licenziamenti alla Gkn. “Pensiamo agli operai di Campi Bisenzio che da mesi stanno protestando, giustamente, per un licenziamento via messaggino, che neanche all’ultimo degli esseri umani può essere riservato: ma da dove arriva quel licenziamento? Provate a chiedere al candidato della sinistra come votano i parlamentari di sinistra in Europa quando gli propinano tutte le robe green, quando ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 20 settembre 2021) Da dove arrivano ialla Gkn di? “Provate a chiedere al candidato dellacome votano i parlamentari diin Europa quando gli propinano tutte le robe green”. Matteosi esprime così durante un comizio a Sesto fiorentino, nella giornata caratterizzata dalla sentenza del tribunale diche ha bloccato ialla Gkn. “Pensiamo agli operai di Campi Bisenzio che da mesi stanno protestando, giustamente, per un licenziamento via messaggino, che neanche all’ultimo degli esseri umani può essere riservato: ma da dove arriva quel licenziamento? Provate a chiedere al candidato dellacome votano i parlamentari diin Europa quando gli propinano tutte le robe green, quando ...

EnricoLetta : Avevano ragione i lavoratori, avevano ragione i sindacati e avevamo ragione noi ad accusare la #GKN di aver violato… - Agenzia_Ansa : Il Tribunale di Firenze si è espresso a favore del ricorso presentato dalla Fiom-Cgil contro i licenziamenti della… - DarioNardella : Il tribunale di Firenze ha revocato i licenziamenti ai 422 lavoratori #GKN per comportamento antisindacale dell’azi… - DeangelisDnl : RT @paulolden1: Mentre tutti esortano lo Stato a imporre a GKN di restare, la GKN DRIVELINE FIRENZE S.P.A. risulta già posta in liquidazion… - RomanBowditch : RT @Anpinazionale: 'Il Tribunale del Lavoro di Firenze ha revocato l’apertura dei licenziamenti collettivi per la Gkn.Per il tribunale la m… -

Ultime Notizie dalla rete : Gkn Firenze Gkn: Ferrara (M5S), 'segnale fortissimo per il nostro Paese' "Quanto stabilito oggi dal Tribunale di Firenze rappresenta un segnale fortissimo per il nostro Paese. I diritti dei lavoratori non sono una boutade, e i grandi gruppi industriali non possono permettersi di giocare con le vite degli stessi'.

Gkn: Nencini, 'battaglie per dignità lavoratori ripagano sempre' 'Il tribunale di Firenze ha accolto il ricorso dei sindacati e lavoratori e blocca i licenziamenti. E' un'ottima notizia, che aspettavamo, che pone un argine ad una evidente violazione dei diritti degli oltre 400 ...

Gkn, stop licenziamenti. Dopo la sentenza l'azienda revoca la procedura LA NAZIONE Gkn impugna sentenza del tribunale che ha revocato i licenziamenti L’azienda conferma quindi, con una nota, la decisione di chiudere la fabbrica. «Gkn Driveline Firenze rimane convinta della correttezza del proprio operato e non si sottrarrà al confronto con le parti ...

Gkn: Ferrara (M5S), 'segnale fortissimo per il nostro Paese' Roma, 20 set. “Quanto stabilito oggi dal Tribunale di Firenze rappresenta un segnale fortissimo per il nostro Paese. I diritti dei lavoratori non sono una bouta ...

