Finanza sostenibile, Terna partecipa a iniziativa United Nations Global Compact CFO Taskforce (Di lunedì 20 settembre 2021) (Teleborsa) – Terna, il gruppo che gestisce la rete elettrica nazionale, rafforza il suo impegno nella Finanza sostenibile. L’azienda guidata da Stefano Donnarumma, è, infatti, tra le 60 società inTernazionali partecipanti alla “United Nations Global Compact CFO Taskforce” che oggi hanno annunciato l’impegno a investire complessivamente oltre 500 miliardi di dollari a livello Globale nei prossimi 5 anni per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs, Sustainable Development Goals) dell’Onu, sui temi delle fonti rinnovabili, della salute, del cibo e dell’agricoltura, dell’accesso all’acqua e della parità di genere. L’iniziativa congiunta da parte dei ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 20 settembre 2021) (Teleborsa) –, il gruppo che gestisce la rete elettrica nazionale, rafforza il suo impegno nella. L’azienda guidata da Stefano Donnarumma, è, infatti, tra le 60 società inzionalinti alla “CFO” che oggi hanno annunciato l’impegno a investire complessivamente oltre 500 miliardi di dollari a livelloe nei prossimi 5 anni per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo(SDGs, Sustainable Development Goals) dell’Onu, sui temi delle fonti rinnovabili, della salute, del cibo e dell’agricoltura, dell’accesso all’acqua e della parità di genere. L’congiunta da parte dei ...

Finanza sostenibile, Terna partecipa a iniziativa United Nations Global Compact CFO Taskforce Terna , il gruppo che gestisce la rete elettrica nazionale, rafforza il suo impegno nella finanza sostenibile . L'azienda guidata da Stefano Donnarumma , è, infatti, tra le 60 società internazionali partecipanti alla "United Nations Global Compact CFO Taskforce" che oggi hanno annunciato l'...

