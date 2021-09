Eni, accordo con CLG per residui della raffinazione (Di lunedì 20 settembre 2021) (Teleborsa) – Eni e Chevron Lummus Global (CLG) hanno sottoscritto un accordo di cooperazione e licenza per le tecnologie per la conversione dei residui della raffinazione. L’intesa riguarda le tecnologie Eni EST (Eni Slurry Technology) e LC-FINING, LC-MAX, LC-SLURRY e LC-LSFO di CLG. Queste tecnologie offriranno alle raffinerie di tutto il mondo un’ampia gamma di processi di hydrocracking, inclusa la conversione completa dei residui più pesanti della produzione petrolifera in prodotti più leggeri e più pregiati. Eni e CLG, grazie agli investimenti in ricerca e sviluppo, sono in grado di commerciare in tutto il mondo tecnologie di hydrocracking di residui petroliferi e servizi tecnici e ingegneristici a loro supporto. Eni è leader di mercato nei processi di slurry ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 20 settembre 2021) (Teleborsa) – Eni e Chevron Lummus Global (CLG) hanno sottoscritto undi cooperazione e licenza per le tecnologie per la conversione dei. L’intesa riguarda le tecnologie Eni EST (Eni Slurry Technology) e LC-FINING, LC-MAX, LC-SLURRY e LC-LSFO di CLG. Queste tecnologie offriranno alle raffinerie di tutto il mondo un’ampia gamma di processi di hydrocracking, inclusa la conversione completa deipiù pesantiproduzione petrolifera in prodotti più leggeri e più pregiati. Eni e CLG, grazie agli investimenti in ricerca e sviluppo, sono in grado di commerciare in tutto il mondo tecnologie di hydrocracking dipetroliferi e servizi tecnici e ingegneristici a loro supporto. Eni è leader di mercato nei processi di slurry ...

" Con la firma di questo accordo, CLG ed Eni saranno in grado di offrire al mercato una nuova gamma di servizi per rispondere al meglio alle esigenze del settore " - ha affermato Giuseppe Ricci, ...

