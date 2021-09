‘Da Grande’ fa flop su Rai 1 ma per me Cattelan resta il più interessante nel triste panorama tv (Di lunedì 20 settembre 2021) The day after, il giorno tanto temuto da chi fa televisione, quello in cui si deve fare i conti con lo share e con le percentuali, è arrivato anche per Alessandro Cattelan e il suo Da Grande, ed è stato impietoso. L’Auditel lo ha condannato e la critica televisiva pure di più, evidenziando senza troppi giri di parole che no, Cattelan non sarà mai il nuovo Fiorello. E chi se ne frega? Dico io. Scorrendo tutte le critiche mosse a questo talentuoso quarantunenne, tutti o quasi hanno dato per scontato che il debutto in prima serata su Rai 1 di Alessandro Cattelan, fosse un disperato tentativo del malcapitato pupillo di Sky di replicare l’idolatrato showman siculo. Come se Fiorello fosse una sorta di parametro della conduzione televisiva attraverso il quale giudicare, quasi sempre affossando, il lavoro del povero sventurato di turno. E’ ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 settembre 2021) The day after, il giorno tanto temuto da chi fa televisione, quello in cui si deve fare i conti con lo share e con le percentuali, è arrivato anche per Alessandroe il suo Da Grande, ed è stato impietoso. L’Auditel lo ha condannato e la critica televisiva pure di più, evidenziando senza troppi giri di parole che no,non sarà mai il nuovo Fiorello. E chi se ne frega? Dico io. Scorrendo tutte le critiche mosse a questo talentuoso quarantunenne, tutti o quasi hanno dato per scontato che il debutto in prima serata su Rai 1 di Alessandro, fosse un disperato tentativo del malcapitato pupillo di Sky di replicare l’idolatrato showman siculo. Come se Fiorello fosse una sorta di parametro della conduzione televisiva attraverso il quale giudicare, quasi sempre affossando, il lavoro del povero sventurato di turno. E’ ...

Advertising

juventusfc : Ripartire da qui. Per un grande secondo tempo. FORZA BIANCONERI! #JuveMilan - RaiUno : Improvvisarsi boyband...al volo!! ???? L'esibizione integrale di @alecattelan con i ragazzi de @ilvolo è disponibile… - alecattelan : Ciao @mengonimarco ti ho lasciato le calze Da Grande sul divano del camerino. E poi non dire che non penso agli ami… - Mariate48641882 : RT @velo_di_maia: Sono cattivo? Ho provato grande soddisfazione nel leggere che un pugile immigrato, di pelle scura, da tanti anni in Ital… - cherudek : @sea_shanty mi feci un bel giro da Los Angeles a San Francisco... una grande U partendo da L.A. verso est passando… -