Covid, l’origine del virus. La lettera di 16 scienziati su The Lancet: “Non sappiamo come è arrivato all’uomo. Appello per un dibattito” (Di lunedì 20 settembre 2021) Un Appello per un dibattitto “scientifico obiettivo, aperto e trasparente”. Sono sedici gli scienziati, soprattutto francesi, che hanno firmato una lettera pubblicata il 17 settembre sulla rivista The Lancet sulla necessità di capire l’origine del virus Sars Cov 2. I ricercatori sostengono che allo stato “non ci sono prove scientificamente convalidate che supportino direttamente un’origine naturale”: non è stato ancora identificato il famoso ospite intermedio (il pangolino è stato scartato da tempo), non si è ancora ricostruito il percorso che ha portato il virus dalle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 settembre 2021) Unper un dibattitto “scientifico obiettivo, aperto e trasparente”. Sono sedici gli, soprattutto francesi, che hanno firmato unapubblicata il 17 settembre sulla rivista Thesulla necessità di capiredelSars Cov 2. I ricercatori sostengono che allo stato “non ci sono prove scientificamente convalidate che supportino direttamente un’origine naturale”: non è stato ancora identificato il famoso ospite intermedio (il pangolino è stato scartato da tempo), non si è ancora ricostruito il percorso che ha portato ildalle ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Covid, l’origine del virus. La lettera di 16 scienziati su The Lancet: “Non sappiamo come è arrivato all’uomo. Appello… - ladyrosmarino : RT @fattoquotidiano: Covid, l’origine del virus. La lettera di 16 scienziati su The Lancet: “Non sappiamo come è arrivato all’uomo. Appello… - fattoquotidiano : Covid, l’origine del virus. La lettera di 16 scienziati su The Lancet: “Non sappiamo come è arrivato all’uomo. Appe… - PetriniRomina : 31/05/2021 Il COVID-19 è “artificiale” Lo studio anticipato sul Daily Mail: Daily Mail: «il coronavirus può esser… - PetriniRomina : 31/05/2021 Il COVID-19 è “artificiale” Lo studio anticipato sul Daily Mail: Daily Mail: «il coronavirus può esser… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’origine Covid, l’origine del virus. La lettera di 16 scienziati su The Lancet: “Non sappiamo come è… Il Fatto Quotidiano