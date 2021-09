Covid, in Sicilia continuano a calare contagi e ricoveri (Di lunedì 20 settembre 2021) PALERMO (ITALPRESS) – Continua ad allentarsi la morsa del Covid in Sicilia. Secondo i dati diffusi dal Dipartimento della Protezione civile ed elaborati dal Comune di Palermo, nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in sono 4.434, il 29,1% in meno rispetto alla settimana precedente, quando già si era registrata una diminuzione del 27,3%. E’ Leggi su ilmattinodisicilia (Di lunedì 20 settembre 2021) PALERMO (ITALPRESS) – Continua ad allentarsi la morsa delin. Secondo i dati diffusi dal Dipartimento della Protezione civile ed elaborati dal Comune di Palermo, nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in sono 4.434, il 29,1% in meno rispetto alla settimana precedente, quando già si era registrata una diminuzione del 27,3%. E’

Advertising

ladyonorato : Covid, l'allarme: 'In Sicilia pericoloso focolaio di contagi tra infermieri vaccinati' : la preoccupazione fra i sa… - fattoquotidiano : Covid, in Sicilia numeri ancora nel caos con i morti “spalmati”: nei dati comunicati a Roma ci sono regolarmente vi… - LiveSicilia : Covid, nell’ultima settimana in calo i nuovi positivi - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Covid, in Sicilia continuano a calare contagi e ricoveri - - MasterblogBo : PALERMO (ITALPRESS) – Continua ad allentarsi la morsa del Covid in Sicilia. Secondo i dati diffusi dal Dipartimento… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sicilia Scuola. Da oggi tutti in classe con ripresa di Puglia e Calabria. Preoccupano trasporti e supplenti ...aule per 10 milioni di ragazzi e 1 milione e mezzo di personale possono esserci dei casi di Covid ... "In generale non brillano le Regioni del sud e non riusciamo ad avere notizie su Sicilia, Sardegna, ...

Green pass, crescono le prenotazioni. E la terza dose funziona, rivela studio ... scuola e Università: cosa cambia da oggi Green Pass, sorpresa Sicilia Sorpresa in Sicilia, ... Quanto sono i vaccinati in Italia Sono più di 82 milioni (82.070.636) le dosi di vaccino anti covid ...

Covid: in Sicilia 538 i nuovi positivi, due le vittime Agenzia ANSA Covid, nell’ultima settimana in calo i nuovi positivi PALERMO – “La settimana appena conclusa ha fatto registrare un ulteriore rallentamento della diffusione del Covid-19 in Sicilia: sono diminuiti i nuovi positivi, gli attuali positivi, i ricoverati, or ...

Coronavirus, in Sicilia continuano a calare contagi e ricoveri Continua ad allentarsi la morsa del Covid in Sicilia. Secondo i dati diffusi dal Dipartimento della Protezione civile ed elaborati dal Comune di Palermo, nella settimana appena conclusa i nuovi positi ...

...aule per 10 milioni di ragazzi e 1 milione e mezzo di personale possono esserci dei casi di... "In generale non brillano le Regioni del sud e non riusciamo ad avere notizie su, Sardegna, ...... scuola e Università: cosa cambia da oggi Green Pass, sorpresaSorpresa in, ... Quanto sono i vaccinati in Italia Sono più di 82 milioni (82.070.636) le dosi di vaccino anti...PALERMO – “La settimana appena conclusa ha fatto registrare un ulteriore rallentamento della diffusione del Covid-19 in Sicilia: sono diminuiti i nuovi positivi, gli attuali positivi, i ricoverati, or ...Continua ad allentarsi la morsa del Covid in Sicilia. Secondo i dati diffusi dal Dipartimento della Protezione civile ed elaborati dal Comune di Palermo, nella settimana appena conclusa i nuovi positi ...