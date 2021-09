Clima, Draghi: “Non c’è più tempo, emergenza come pandemia” (Di lunedì 20 settembre 2021) (Teleborsa) – “L’Intergovernmental Panel on Climate Change delle Nazioni Unite ci ha detto tre cose: che la nostra azione dovrebbe essere immediata, rapida e su larga scala. E se non agiamo per ridurre le emissioni di gas serra, non saremo in grado di contenere il cambiamento Climatico al di sotto di 1,5 gradi”. Così il Presidente del Consiglio Mario Draghi intervenendo all’evento Climate Moment a New York. “È vero che stiamo ancora lottando contro la pandemia, ma questa è un’emergenza di uguale entità e non dobbiamo assolutamente ridurre la nostra determinazione ad affrontare i cambiamenti Climatici”, aggiunge Draghi assicurando che “l’Italia farà la sua parte. Siamo pronti ad annunciare un nuovo impegno economico per il Clima nelle ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 20 settembre 2021) (Teleborsa) – “L’Intergovernmental Panel onte Change delle Nazioni Unite ci ha detto tre cose: che la nostra azione dovrebbe essere immediata, rapida e su larga scala. E se non agiamo per ridurre le emissioni di gas serra, non saremo in grado di contenere il cambiamentotico al di sotto di 1,5 gradi”. Così il Presidente del Consiglio Mariointervenendo all’eventote Moment a New York. “È vero che stiamo ancora lottando contro la, ma questa è un’di uguale entità e non dobbiamo assolutamente ridurre la nostra determinazione ad affrontare i cambiamentitici”, aggiungeassicurando che “l’Italia farà la sua parte. Siamo pronti ad annunciare un nuovo impegno economico per ilnelle ...

