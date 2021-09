Calcio: stampa portoghese, CR7 e Mendes truffati da un agente di viaggi (Di lunedì 20 settembre 2021) Roma, 20 set. – (Adnkronos) – Cristiano Ronaldo e il suo agente Jorge Mendes sono stati truffati da un dipendente di un’agenzia di viaggi più di 10 anni fa. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese Jornal de noticias, l’attaccante del Manchester United sarebbe stato derubato da una dipendente di un’agenzia di viaggi che si occupava degli spostamenti di alcuni giocatori, a cui il portoghese in passato aveva affidato le proprie carte di credito. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 20 settembre 2021) Roma, 20 set. – (Adnkronos) – Cristiano Ronaldo e il suoJorgesono statida un dipendente di un’agenzia dipiù di 10 anni fa. Secondo quanto riportato dal quotidianoJornal de noticias, l’attaccante del Manchester United sarebbe stato derubato da una dipendente di un’agenzia diche si occupava degli spostamenti di alcuni giocatori, a cui ilin passato aveva affidato le proprie carte di credito. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Calcio stampa Italiano: Contro l'Inter la sfida più difficile del campionato Niente conferenza stampa per Simone Inzaghi alla vigilia di Fiorentina - Inter. Le uniche parole della vigilia sono quelle del tecnico della formazione viola, Vincenzo Italiano . Dopo due stagioni piuttosto tribolate, ...

Bologna - Genoa, Mihajlovic: 'Sconfitta con l'Inter non è un dramma, dobbiamo sputare sangue' Lo ha detto l'allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Genoa nel turno infrasettimanale che arriva dopo il pesantissimo ko con l 'Inter : 'Col ...

Calcio in tv: le partite di lunedì La Stampa Juve: ripresa alla Continassa, da valutare Morata In caso di forfait dello spagnolo sara' ballottaggio tra Chiesa e Kean per un posto in attacco al fianco di Dybala. Domani, si diceva, la squadra partira' nel pomeriggio per La Spezia: prima, ...

Calcio: da Tribunale di Madrid ultimatum a Uefa per annullare sanzioni per la Superlega Madrid, 20 set. - Adnkronos) - Nuovo ultimatum all'Uefa da parte del Tribunale di Madrid sul fronte Superlega. Secondo quanto riporta da Marca, il giudice Manuel Ruiz de Lara del 17esimo Tribunale Com ...

