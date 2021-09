Sampdoria, Ferrero condannato a pagare l’agente di Torreira (Di domenica 19 settembre 2021) Grana per Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria. La Corte d’Appello del Tribunale di Genova ha condannato la società blucerchiata a pagare 2.8 milioni di euro a Pablo Bentancur, agente di Lucas Torreira, ceduto dalla Samp nel 2018 all’Arsenal. La cifra è pari alla commissione più gli interessi dovuti all’agente uruguaiano. Lo scrive il Secolo XIX, precisando che la vicenda si trascina da anni e che ha comportato precedentemente anche un passaggio al Tas di Losanna con lo stesso esito. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 19 settembre 2021) Grana per Massimo, presidente della. La Corte d’Appello del Tribunale di Genova hala società blucerchiata a2.8 milioni di euro a Pablo Bentancur, agente di Lucas, ceduto dalla Samp nel 2018 all’Arsenal. La cifra è pari alla commissione più gli interessi dovuti aluruguaiano. Lo scrive il Secolo XIX, precisando che la vicenda si trascina da anni e che ha comportato precedentemente anche un passaggio al Tas di Losanna con lo stesso esito. SportFace.

