Roma battuta a Verona 3-2, Lazio pari col Cagliari 2-2 (Di domenica 19 settembre 2021) Cade la Roma, pareggia la Lazio nella quarta giornata del campionato di serie A. I giallorossi sono battuti 3-2 a Verona nonostante una perla di Pellegrini in gol di tacco. La Lazio pareggia 2-2 in casa con il Cagliari del neo allenatore Mazzarri. Si ferma la striscia di sconfitte per Sarri.Partita ricca di emozioni a Verona: sblocca al 36' Lorenzo Pellegrini con un gol magnifico di tacco. A inizio ripresa Barak pareggia e Caprari firma il sorpasso nel giro di cinque minuti.Ne passano altri quattro e Ilic sbaglia porta: 2-2. Ma al 64' Verona ancora avanti: capolavoro di ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 19 settembre 2021) Cade la, pareggia lanella quarta giornata del campionato di serie A. I giallorossi sono battuti 3-2 anonostante una perla di Pellegrini in gol di tacco. Lapareggia 2-2 in casa con ildel neo allenatore Mazzarri. Si ferma la striscia di sconfitte per Sarri.Partita ricca di emozioni a: sblocca al 36' Lorenzo Pellegrini con un gol magnifico di tacco. A inizio ripresa Barak pareggia e Caprari firma il sorpasso nel giro di cinque minuti.Ne passano altri quattro e Ilic sbaglia porta: 2-2. Ma al 64'ancora avanti: capolavoro di ...

