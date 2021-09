Advertising

sportli26181512 : #Redknapp su CR7: 'Un atleta super, un sogno per ogni tecnico': L'ex tecnico elogia il comportamento del portoghese… -

Ultime Notizie dalla rete : Redknapp CR7

Corriere dello Sport.it

"Ronaldo è il sogno di ogni manager. Un atleta supremo e un grande uomo". In una rubrica sul Sun, Harryelogia il comportamento didurante la gara di Champions League contro lo Young Boys . A colpire l'ex tecnico è stato il modo in cui il portoghese ha incitato i suoi compagni una volta ...Ma con Ronaldo è stato diverso - ha spiegatoin una rubrica sul Sun - se c'era qualcuno che aveva il diritto di tenere il broncio, se sostituito, era lui. Ma non lo ha fatto".L'ex tecnico su CR7: "Il modo in cui si è comportato contro lo Young Boys è stato fantastico. Sarà un grande manager" ...