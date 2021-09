Poche ore all’uscita di iOS 15: quando esce l’aggiornamento e consigli vari (Di domenica 19 settembre 2021) Ci sono pochi dubbi, ormai, sull’uscita di iOS 15. Ancora oggi abbiamo utenti che si chiedono quando esce l’aggiornamento, con indicazioni chiare da parte di Apple, ma anche con alcuni consigli annessi che potrebbero tornarvi utili. Dopo avervi fornito delle informazioni precise sotto questo punto di vista nei giorni scorsi, proviamo a capire quale sia il modo corretto per approcciare il pacchetto software. Magari gestendo la situazione con calma e buon senso per evitare di imbattersi in potenziali problemi. Come approcciare l’uscita di iOS 15 e quanto esce l’aggiornamento I ... Leggi su optimagazine (Di domenica 19 settembre 2021) Ci sono pochi dubbi, ormai, sull’uscita di iOS 15. Ancora oggi abbiamo utenti che si chiedono, con indicazioni chiare da parte di Apple, ma anche con alcuniannessi che potrebbero tornarvi utili. Dopo avervi fornito delle informazioni precise sotto questo punto di vista nei giorni scorsi, proviamo a capire quale sia il modo corretto per approcciare il pacchetto software. Magari gestendo la situazione con calma e buon senso per evitare di imbattersi in potenziali problemi. Come approcciare l’uscita di iOS 15 e quantoI ...

