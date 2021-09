Palio di Legnano | finale in diretta

(Di domenica 19 settembre 2021) Finalmente si corre. Finalmente è. Undi settembre, inedito, ma pur sempredi. Dopo la Provaccia vinta da Sant'Ambrogio per la seconda edizione consecutiva, adesso tocca ...

erikaofthestate : altra categoria di persone che mi inquietano nel profondo: quelli fissati con il palio di legnano - Leggenda88 : ?? on @YouTube: Palio di Legnano 2021 | LIVE - alcinx : RT @varesenews: Palio di Legnano, sfilata annullata e corsa confermata - roseg_68 : Amici c è il palio della mia città ,dopo un fermo di due maggio causa covid ,oggi si è deciso di correre la gara co… - La_Prealpina : Legnano si ferma: c’è il Palio. Sfilata annullata -

Finalmente si corre. Finalmente è Palio. Un Palio di settembre, inedito, ma pur sempre Palio di Legnano. Dopo la Provaccia vinta da Sant'Ambrogio per la seconda edizione consecutiva, adesso tocca alla giornata più importante per la città di Legnano. Una giornata piovosa che si è aperta ... E' stata annullata la sfilata al Palio di Legnano. Il violento temporale, che attorno alle 13 di oggi, domenica 19 settembre, si è scatenato sulla città, ha impedito il suo regolare svolgimento. La pista sembra tenere, nonostante l'... Alle 17, cavalli della prima batteria al canapo. Gli onori del Carroccio sono confermati con la presenza della Compagnia della Morte ...