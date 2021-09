Matteo Bassetti | “Finalmente una bella notizia per gli italiani | primo paziente trattato con molnupivar”

Leggi su howtodofor

(Di domenica 19 settembre 2021) Sono ufficialmente partiti i test sui pazienti dell'antivarale molnupiravir, un nuovo farmaco che potrebbe permettere di curare il Covid senza necessità di ricovero. Lo ha annunciato, direttore Clinica Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, su Facebook e Instagram. "Qui al San Martino è stato randomizzato ilitaliano nel protocollo di studio MK4488-02 ovvero nello studio per valutare efficacia e sicurezza di impiego del molnupiravir, un nuovo antivirale in compresse attivo sul Covid che potrebbe rappresentare una arma in più per la gestione del Covid a casa. Il ...