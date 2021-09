Advertising

giovy384920 : #ItaliaSlovenia Ragazzi i servizi no… caricatevi come capitan Chiellini, i fischi sono il nostro pane quotidiano - CorriereQ : Chiellini, Capitan Tech e il calcio che verrà - LaStampa : Chiellini, Capitan Tech e il calcio che verrà - UniversoSocialM : Chiellini, Capitan Tech e il calcio che verrà - StraNotizie : Chiellini, Capitan Tech e il calcio che verrà -

Ultime Notizie dalla rete : Chiellini Capitan

La Repubblica

... De Ligt è in vantaggio su Bonucci per il posto accanto al rientrante. A tenere in apprensione Pioli sono invece le condizioni di Maignan : se il portiere francese non dovesse ...24 settembre, 17.35 - 18 Giorgiochiuderà questa edizione della Italian Tech Week in un dialogo con Maurizio Crosetti sul futuro tecnologico del calcio ITW Tutti gli speaker dell'Italian Tech Week 18 Settembre 2021Giorgio Chiellini e il suo riscaldamento prudente prima di Juventus-Milan: particolare che non è sfuggito Giorgio Chiellini guida la difesa della Juventus contro il Milan nel big match dell’Allianz St ...Il capitano della Juventus e della nazionale italiana affronterà i rossoneri per la 28a volta nella sua carriera, la 23a in Serie A. Titolare a maggio, nello 0-3 rossonero, aveva invece ...