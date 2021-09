Allegri: “Sono abbastanza arrabbiato. Ho sbagliato i cambi, ma non esiste subire un gol così” (Di domenica 19 settembre 2021) Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il pari contro il Milan:“Sono abbastanza arrabbiato per quello che è successo stasera. Abbiamo fatto un bel primo tempo, concedendo solo un tiro a Tonali. Fino all’1-1 eravamo in controllo, poi abbiamo rischiato anche di perderla. Abbiamo perso quell’attenzione, quella determinazione, basta vedere l’angolo su cui abbiamo preso il gol. Ci Sono momenti in cui non esiste che gli altri possano fare gol e noi su questo dobbiamo migliorare”. Cosa sposta questa partita a livello di ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 19 settembre 2021) Massimiliano, tecnico della Juventus, ha parlatoai microfoni di DAZN dopo il pari contro il Milan:“per quello che è successo stasera. Abbiamo fatto un bel primo tempo, concedendo solo un tiro a Tonali. Fino all’1-1 eravamo in controllo, poi abbiamo rischiato anche di perderla. Abbiamo perso quell’attenzione, quella determinazione, basta vedere l’angolo su cui abbiamo preso il gol. Cimomenti in cui nonche gli altri possano fare gol e noi su questo dobbiamo migliorare”. Cosa sposta questa partita a livello di ...

