Zona gialla già ad agosto Troppi ricoveri | si tagliano i tempi | le due regioni a un passo dalla stretta

(Di lunedì 9 agosto 2021) L'addio allabianca per il ritorno allapotrebbe avvenire anche prima del previsto per Sicilia e Sardegna. Il declassamento - con la complicità dell'avanzata della variante Delta del coronavirus - infatti potrebbe arrivare prima dell'inizio di settembre, così come era stato preventivato. Il punto è che nelle duei nuovi valori, molto vicini alle soglie che determinano il cambio di colorazione, destano grande preoccupazione. Questo anche se la pressione ospedaliera sta crescendo un po' ovunque: nel Lazio il tasso di occupazione in rianimazione è passato dal 3,7% al 6% in una settimana, in Liguria ...

Advertising

Corriere : Sicilia e Sardegna rischiano la zona gialla a fine mese. E per altre 12 regioni c’è u... - MediasetTgcom24 : Covid, Sicilia e Sardegna verso la zona gialla già prima di settembre #Covid - istsupsan : ??? #COVID19, CON L'INTRODUZIONE DELLE 'ZONE' EVITATI 25MILA #RICOVERI SOLO NEL PRIMO MESE ??Ridotto Rt ??13-19% zona… - TuttoCitta : Regioni 'gialle', rischiano Sicilia e Sardegna entro fine agosto. #zonagialla #COVID19 - Miti_Vigliero : Covid, Calabria sotto pressione. Sicilia e Sardegna rischiano la zona gialla La regione fa registrare 57,1 positivi… -

Ultime Notizie dalla rete : Zona gialla

- - > Leggi Anche Covid, Sicilia e Sardegna verso lagià prima di settembre - - > Leggi Anche Covid, vendevano falsi Green pass: la polizia sequestra 32 canali Telegram Sileri poi ...Il ritorno di Regioni ina causa del Covid - 19 . Il rischio c'è ed è forte anche se non immediato. Non si può escludere, però, che già a fine agosto, quando gran parte degli italiani saranno tornati dalle vacanze ...Sale il rischio della zona gialla in Sicilia. In concreto i nuovi parametri non sono più i contagi giornalieri a determinare eventuali misure restrittive. Contano le percentuali di ricoverati e di ter ...L’aumento dei contagi e dei ricoveri nei reparti ordinari e in terapia intensiva inizia a preoccupare alcune Regioni: per il momento mantengono ...