Vuelta a España 2021: date, programma, tv, streaming (Di lunedì 9 agosto 2021) La Vuelta a España 2021 inizierà sabato 14 agosto con un prologo che si snoderà lungo le strade di Burgos. Al via sono attesi tantissimi grossi nomi, da Primoz Roglic a Egan Bernal, passando per Alejandro Valverde, Miguel Angel Lopez, Enric Mas, Adam Yates, Mikel Landa, Hugh Carthy, Alexander Vlasov, Pavel Sivakov, Marc Padun, Daniel Martinez, Giulio Ciccone, Fausto Masnada e Romain Bardet. Non mancheranno, inoltre, nemmeno i velocisti di qualità. Saranno della partita, infatti, Caleb Ewan, Fabio Jakobsen e Jasper Philipsen. Per quanto concerne i cacciatori di tappe, troveremo nomi importanti come Maximilian Schachmann, Tom Pidcock, Matteo ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 agosto 2021) Lainizierà sabato 14 agosto con un prologo che si snoderà lungo le strade di Burgos. Al via sono attesi tantissimi grossi nomi, da Primoz Roglic a Egan Bernal, passando per Alejandro Valverde, Miguel Angel Lopez, Enric Mas, Adam Yates, Mikel Landa, Hugh Carthy, Alexander Vlasov, Pavel Sivakov, Marc Padun, Daniel Martinez, Giulio Ciccone, Fausto Masnada e Romain Bardet. Non mancheranno, inoltre, nemmeno i velocisti di qualità. Saranno della partita, infatti, Caleb Ewan, Fabio Jakobsen e Jasper Philipsen. Per quanto concerne i cacciatori di tappe, troveremo nomi importanti come Maximilian Schachmann, Tom Pidcock, Matteo ...

Advertising

SpazioCiclismo : Iniziamo a scoprire #LaVuelta21 andando a vedere a che ora prendono il via e si concludono le 21 tappe della corsa… - SpazioCiclismo : La #TrekSegafredo ha svelato gli uomini con cui parteciperà a #LaVuelta21 - SpazioCiclismo : Jasper Philipsen capitano della Alpecin - Fenix per #LaVuelta21 Al suo fianco anche Sacha Modolo - SpazioCiclismo : La Jumbo-Visma tutta incentrata su Primoz Roglic per #LaVuelta21 - CalzettaLa : @tatanka_h Cristiano Ronaldo ha vinto 36 tour de France e 55 Vuelta en Espana, informatevi prima di parlare. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Vuelta España Chi è Elia Viviani: tutto sul ciclista, bronzo a Tokyo 2020 Ha inoltre vinto un oro anche gli Europei su strada di Alkmaar nel 2019, ha inoltre ottenuto ottimi piazzamenti in corse come il Giro d'Italia, il Tour de France e la Vuelta a Espana. Alle Olimpiadi ...

Ciclismo, la Bora - Hansgrohe annuncia gli innesti di Jai Hindley, Sergio Higuita e Marco Haller Potrebbe dunque acquisire più senso la scelta del suo attuale team di estrometterlo dalla squadra che disputerà la Vuelta a España nei prossimi giorni, che inizialmente pareva essere giustificata dal ...

Ha inoltre vinto un oro anche gli Europei su strada di Alkmaar nel 2019, ha inoltre ottenuto ottimi piazzamenti in corse come il Giro d'Italia, il Tour de France e laa Espana. Alle Olimpiadi ...Potrebbe dunque acquisire più senso la scelta del suo attuale team di estrometterlo dalla squadra che disputerà lanei prossimi giorni, che inizialmente pareva essere giustificata dal ...