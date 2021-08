Milan, ufficiale la cessione di Caldara al Venezia: prestito con diritto di riscatto (Di lunedì 9 agosto 2021) Mattia Caldara è ufficialmente un nuovo giocatore del Venezia. Altra esperienza lontano da Milano sponda rossonera per il difensore centrale, che approda alla corte dei lagunari. Le due società hanno trovato l’accordo per un prestito con diritto di riscatto. Resta dunque in Serie A l’ex Atalanta, che proverà a giocarsi le sue carta nella neopromossa Venezia. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 9 agosto 2021) Mattiaè ufficialmente un nuovo giocatore del. Altra esperienza lontano dao sponda rossonera per il difensore centrale, che approda alla corte dei lagunari. Le due società hanno trovato l’accordo per uncondi. Resta dunque in Serie A l’ex Atalanta, che proverà a giocarsi le sue carta nella neopromossa. SportFace.

Advertising

PBPcalcio : Ufficiale, #Caldara al #Venezia in prestito con diritto #Milan - Mir_ko_983 : RT @PBPcalcio: Ufficiale, #Caldara al #Venezia in prestito con diritto #Milan - Lodamarco1 : RT @PBPcalcio: Ufficiale, #Caldara al #Venezia in prestito con diritto #Milan - 11contro11 : UFFICIALE - Mattia Caldara al #Venezia: colpo dei lagunari #Milan #Calciomercato #SerieA #11contro11 - MilanPress_it : Ecco l'ufficialità ?? -