Falsi green pass | in vendita online da 150 a 500 euro | indagati due minori

(Di lunedì 9 agosto 2021) Erano migliaia gli utenti iscritti ai canali Telegram che offrivano, con "garanzia assoluta di anonimato",, da pagare in criptovaluta o buoni acquisto di piattaforme per lo shopping ...

Advertising

poliziadistato : Commercio online di falsi #greenpass #COVID19 #Poliziapostale sta eseguendo perquisizioni e sequestri nei confronti… - LaStampa : No Green Pass raggirati due volte. Comprano certificati falsi e poi vengono ricattati - sole24ore : ?? Coronavirus oggi. Falsi Green pass venduti online, in corso blitz della Polizia - CorriereCitta : Green pass falsi, 4 indagati. Sequestrati 32 canali Telegram - Fabio_Cilia : RT @disinformatico: Visto ìl 'successo' dei falsi Green Pass ai quali hanno abboccato i diversamente furbi, sospetto che una commercializza… -

Ultime Notizie dalla rete : Falsi green

Erano migliaia gli utenti iscritti ai canali Telegram che offrivano, con "garanzia assoluta di anonimato",pass, da pagare in criptovaluta o buoni acquisto di piattaforme per lo shopping online, ad un prezzo compreso tra i 150 ed i 500 euro. Lo hanno accertato gli investigatori della Polizia ...È uno dei tanti messaggi intercettati su Telegram dalla Polizia Postale che ha portato alla scoperta di un giro diPassvenduti online. Ai potenziali clienti veniva offerta la possibilità ...L'importo da pagare in #criptovaluta o buoni acquisto di piattaforme per lo shopping on-line. Chiusi 32 canali #Telegram utilizzati per la vendita dei green pass falsi ...L'operazione, denominata Fake Pass, vuole bloccare il contrasto di falsi certificati: controllati amministratori di canali Telegram ...