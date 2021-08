Crowsworn è grande successo su Kickstarter! Un metroidvania tra Bloodborne | DMC e Hollow Knight

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 9 agosto 2021) Continua allala campagna Kickstarter per finanziare l'interessante, unche possiamo definire come il punto di incontro tra, DMC e. Lo scorso mese, abbiamo appreso che il titolo di Mongoose Rodeo era stato finanziato in sole 3 ore ma, a quanto pare, la campagna di raccolta fondi, che durerà per le prossime 12 ore, sta andando avanti a gonfie vele! Sulla pagina Kickstarter dedicata a, possiamo vedere che il titolo ha raccolto, al momento della scrittura, ben 770.370€, mentre l'obiettivo iniziale era di circa ...