Crisi matrimonio Hunziker – Trussardi “Ci sono dei momenti in cui sono triste” (Di lunedì 9 agosto 2021) Aria di Crisi tra la conduttrice Michelle Hunziker e l’imprenditore di moda Tomaso Trussardi? A svelare come stanno le cose è la stessa presentatrice. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardisono una delle coppie più amate dello spettacolo e del mondo della moda: stiamo parlando ovviamente di Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi. I due sono sposati dal 2014 ed insieme hanno 2 figlie, Sole e Celeste. E’ da tempo che si parla di una Crisi all’interno del loro ... Leggi su formatonews (Di lunedì 9 agosto 2021) Aria ditra la conduttrice Michellee l’imprenditore di moda Tomaso? A svelare come stanno le cose è la stessa presentatrice. Michellee Tomasouna delle coppie più amate dello spettacolo e del mondo della moda: stiamo parlando ovviamente di Michellee Tommaso. I duesposati dal 2014 ed insieme hanno 2 figlie, Sole e Celeste. E’ da tempo che si parla di unaall’interno del loro ...

Advertising

ccaapricorno : mi stai mettendo in crisi con questa dichiarazione d'amore .. ma ti inviterò comunque al mio matrimonio.. - infoitcultura : Raoul Bova: matrimonio in crisi con la Morales? Ecco perché - tommasosmettil4 : MI DITE DEI NEGOZI DOVE POSSO COMPRARE DEI VESTITI PER UN MATRIMONIO PLS? SONO IN CRISI OK - crying_joy_ : mia sorella per rendere felice nostra madre e me quattro anni dopo solo perche il matrimonio era in crisi e avete p… - rrivenge : sono felice che il matrimonio a cui dovevo andare l'anno prossimo non si farà più non potete capire odio i matrimon… -