Ufficiale: Monterosi, arriva Franchini dal Padova (Di domenica 8 agosto 2021) È Ufficiale il passaggio in prestito di Simone Franchini, centrocampista classe 1998, dal Padova al Monterosi. Lo ha annunciato il club laziale tramite la seguente nota: “Monterosi Tuscia Fc comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Padova calcio i diritti delle prestazioni sportive del centrocampista Simone Franchini. Ventitreenne, nato a Modena, Simone è cresciuto nel Sassuolo e ha maturato una notevole esperienza in Lega Pro. Oggi Simone raggiungerà i suoi nuovi compagni a Cascia. Benvenuto in biancorosso!”. Visualizza questo post su ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 8 agosto 2021) Èil passaggio in prestito di Simone, centrocampista classe 1998, dalal. Lo ha annunciato il club laziale tramite la seguente nota: “Tuscia Fc comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalcalcio i diritti delle prestazioni sportive del centrocampista Simone. Ventitreenne, nato a Modena, Simone è cresciuto nel Sassuolo e ha maturato una notevole esperienza in Lega Pro. Oggi Simone raggiungerà i suoi nuovi compagni a Cascia. Benvenuto in biancorosso!”. Visualizza questo post su ...

Advertising

NewsTuttoC : UFFICIALE - Padova, Franchini in prestito al Monterosi - ILOVEPROCLUB1 : RT @FcTusciaEsport: Cercasi Players di tutti i ruoli, squadra ufficiale del Tuscia Monterosi FC di lega pro. Ovviamente player per fifa 22… - RTduCP : RT @FcTusciaEsport: Cercasi Players di tutti i ruoli, squadra ufficiale del Tuscia Monterosi FC di lega pro. Ovviamente player per fifa 22… - OffSideOfficiaI : RT @FcTusciaEsport: Cercasi Players di tutti i ruoli, squadra ufficiale del Tuscia Monterosi FC di lega pro. Ovviamente player per fifa 22… - Mercato_FVPA : RT @FcTusciaEsport: Cercasi Players di tutti i ruoli, squadra ufficiale del Tuscia Monterosi FC di lega pro. Ovviamente player per fifa 22… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Monterosi Rimini FC. Ufficiale: Gian Marco Gabbianelli torna in biancorosso Cresciuto nel settore giovanile biancorosso e passato in seguito a quello dell' Inter , ha vestito in carriera le maglie di Pro Patria, Prato, Fano, Matelica, Monterosi, Campodarsego e Albinoleffe , ...

Serie C, mercato 3 agosto: Al Palermo piace Fantacci. Monopoli su Langella La neo promossa Monterosi, invece, ingaggia Daniele Ferri Marini per rinforzare l'attacco. Si ... L'Acr Messina per la sua nuova stagione in C pensa alla porta: ufficiale l'estremo difensore Lewandowski ...

UFFICIALE - Padova, Franchini in prestito al Monterosi Tutto Lega Pro UFFICIALE - Padova, Franchini in prestito al Monterosi Il Calcio Padova informa di aver formalizzato la cessione a titolo temporaneo del centrocampista classe 1998 Simone Franchini al Monterosi Tuscia Fc (Lega Pro).

Rimini Calcio, ufficiale anche Gian Marco Gabbianelli Adesso è ufficiale. Arriva per ultimo o quasi, in realtà nei piani del ds Andrea Maniero è stato il primo della lista. Parliamo di Gian Marco Gabbianelli, classe 1994 (175 cm – 65 kg), attaccante este ...

Cresciuto nel settore giovanile biancorosso e passato in seguito a quello dell' Inter , ha vestito in carriera le maglie di Pro Patria, Prato, Fano, Matelica,, Campodarsego e Albinoleffe , ...La neo promossa, invece, ingaggia Daniele Ferri Marini per rinforzare l'attacco. Si ... L'Acr Messina per la sua nuova stagione in C pensa alla porta:l'estremo difensore Lewandowski ...Il Calcio Padova informa di aver formalizzato la cessione a titolo temporaneo del centrocampista classe 1998 Simone Franchini al Monterosi Tuscia Fc (Lega Pro).Adesso è ufficiale. Arriva per ultimo o quasi, in realtà nei piani del ds Andrea Maniero è stato il primo della lista. Parliamo di Gian Marco Gabbianelli, classe 1994 (175 cm – 65 kg), attaccante este ...