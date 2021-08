Trump: “I pc sono meravigliosi, ma un conto è studiare a casa, un altro farlo in classe” (Di domenica 8 agosto 2021) "I nostri figli devono tornare a scuola". Questo è il messaggio lanciato da Donald Trump in un'intervista alla Fox. "I computer - ha detto l'ex presidente - sono una cosa meravigliosa ma un conto è studiare da casa, un altro farlo in classe. È molto meglio stare con i tuoi compagni che guardare uno schermo tutto il giorno". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 8 agosto 2021) "I nostri figli devono tornare a scuola". Questo è il messaggio lanciato da Donaldin un'intervista alla Fox. "I computer - ha detto l'ex presidente -una cosa meravigliosa ma unda, unin. È molto meglio stare con i tuoi compagni che guardare uno schermo tutto il giorno". L'articolo .

