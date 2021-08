Traffico Roma del 08-08-2021 ore 19:30 (Di domenica 8 agosto 2021) Luceverde Roma Buonasera Ben ritrovati a quest’ultimo appuntamento con luce verde al microfono Sonia cerquetani sulla via Pontina Code in direzione della Capitale tra Castel Romano a Castel di Decima verso Roma Centro Stile che ritroviamo verso raccordo anulare sulla diramazione Roma Sud dell’autosole anche sulla Roma-fiumicino in entrata in città altezza raccordo anulare molto Traffico il litorale laziale rallentamenti a tratti da Lido di Ostia Anzio nelle due direzioni torniamo a Roma in città la polizia locale Ci segnala brevi rallentamenti per incidente su via degli ... Leggi su romadailynews (Di domenica 8 agosto 2021) LuceverdeBuonasera Ben ritrovati a quest’ultimo appuntamento con luce verde al microfono Sonia cerquetani sulla via Pontina Code in direzione della Capitale tra Castelno a Castel di Decima versoCentro Stile che ritroviamo verso raccordo anulare sulla diramazioneSud dell’autosole anche sulla-fiumicino in entrata in città altezza raccordo anulare moltoil litorale laziale rallentamenti a tratti da Lido di Ostia Anzio nelle due direzioni torniamo ain città la polizia locale Ci segnala brevi rallentamenti per incidente su via degli ...

Ultime Notizie Roma del 08 - 08 - 2021 ore 18:10 ...Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al 23 settembre prossimo per la cerimonia della riconsegna del Tricolore è una domenica da bollino nero su strade e autostrade italiane per il traffico è ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 08 - 08 - 2021 ore 17:30 ... UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA CASSIA E SELVA CANDIDA IN CARREGGIATA ESTERNA SULLA A91 ROMA FIUMICINO RALLENTAMENTI ALTEZZA GRANDE ...

