(Di domenica 8 agosto 2021) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani si mantiene regolare ilsulla A1Napoli lungo le due diramazioni dell’autosole da nord e da sud e sul grande raccordo anulare nelle due carreggiate nulla da segnalare anche sul tratto Urbano dellaL’Aquila anche in città ilnel complesso è regolare Attenzione è avvenuto un incidente su via Tuscolana altezza Vicolo Tuscolano non ci sono problemi alWeber e giungere sul posto a velocità moderata anche oggi spostamenti agevolati dal fermo dei mezzi pesanti che non possono ...

Advertising

sologiuma : RT @GarauSilvana: #Roma Ciclabile Nomentana. Inserita nel Piano Generale Traffico Urbano del 1999, rilanciata nel 2007 con Veltroni. Il pro… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 08-08-2021 ore 15:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2021 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - GaetanoBellitt2 : RT @GarauSilvana: #Roma Ciclabile Nomentana. Inserita nel Piano Generale Traffico Urbano del 1999, rilanciata nel 2007 con Veltroni. Il pro… - bovio_lucia : RT @GarauSilvana: #Roma Ciclabile Nomentana. Inserita nel Piano Generale Traffico Urbano del 1999, rilanciata nel 2007 con Veltroni. Il pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma

RomaDailyNews

...comunque agevolati dal fermo dei mezzi pesanti che non possono viaggiare fino alle 22 di questa sera Salvo naturalmente quelli autorizzati dalla leggeal momento scorrevole sulla A1- ......maltempo allerta gialla per temporali sul Piemonte settentrionale Per quanto riguarda il...migliaia di persone al grido di no greenpass libertà Libertà manifestazione anche nel centro di...Quando i carabinieri sono arrivati all’appartamento in cui era stata segnalata l’aggressione, hanno trovato la porta sfondata e i due ...Code e rallentamenti nelle autostrade della Liguria. Traffico intenso e coda di 1km tra Bufala e Ronco Scrivia per lavori ...