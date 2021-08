Superbike, gara-2 GP Repubblica Ceca: Redding beffa Razgatl?o?lu e vince a Most (Di domenica 8 agosto 2021) Scott Redding vince gara-2 del Gran Premio di Repubblica Ceca per quanto riguarda il Mondiale Superbike. Il centauro di Ducati beffa Toprak Razgatl?o?lu (Yamaha) e Jonathan Rea (Kawasaki), rispettivamente secondo e terzo all’arrivo. Le Yamaha hanno iniziato da subito con il piede giusto. Il turco Toprak Razgatl?o?lu ed il nostro Andrea Locatelli hanno gestito le prime due posizioni dagli attacchi dei britannici Scott Redding (Ducati) e Jonathan Rea (Kawasaki). L’alfiere della casa di Borgo Panigale, molto critico nei confronti dell’impianto ceco, si è ... Leggi su oasport (Di domenica 8 agosto 2021) Scott-2 del Gran Premio diper quanto riguarda il Mondiale. Il centauro di DucatiToprak Razgatl?o?lu (Yamaha) e Jonathan Rea (Kawasaki), rispettivamente secondo e terzo all’arrivo. Le Yamaha hanno iniziato da subito con il piede giusto. Il turco Toprak Razgatl?o?lu ed il nostro Andrea Locatelli hanno gestito le prime due posizioni dagli attacchi dei britannici Scott(Ducati) e Jonathan Rea (Kawasaki). L’alfiere della casa di Borgo Panigale, molto critico nei confronti dell’impianto ceco, si è ...

Advertising

infoitsport : SBK, LIVE Gara 2 Superbike Most: la diretta giro per giro - mvb66 : Sto Guardando Rep. Ceca in onda su TV8 - Sesto Round della stagione 2021. Da Most (Repubblica Ceca) Gara 2 del W… - gponedotcom : LIVE Gara 2 Superbike Most: la diretta giro per giro: Toprak sogna il tris dopo il successo nella Superpole Race, m… - infoitsport : Diretta Sbk 2021/ Superbike streaming video e tv: Superpole Race e gara-2 - motorboxcom : #WorldSBK Razgatlioglu vince la Superpole Race resistendo alla pressione di Rea, che poi viene tradito ancora da cu… -