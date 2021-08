Stop alla caccia a Castel Cerreto: la decisione presa dagli stessi cacciatori (Di domenica 8 agosto 2021) Treviglio. Stop alla caccia a Castel Cerreto. A deciderlo sono stati gli stessi cacciatori che, attraverso la locale sezione di Federcaccia, hanno chiesto all’Ambito territoriale caccia della Pianura Bergamasca di inibire l’attività nel tratto della frazione trevigliese. La motivazione è semplice: la zona ha bisogno di essere ripopolata dalla fauna tipica. A confermare il tutto ci sono una serie di cartelli, appesi nei giorni scorsi, che dicono che d’ora in avanti – e fino a diversa comunicazione – sarà vietato ... Leggi su bergamonews (Di domenica 8 agosto 2021) Treviglio.. A deciderlo sono stati glitori che, attraverso la locale sezione di Feder, hanno chiesto all’Ambito territorialedella Pianura Bergamasca di inibire l’attività nel tratto della frazione trevigliese. La motivazione è semplice: la zona ha bisogno di essere ripopolata dfauna tipica. A confermare il tutto ci sono una serie di cartelli, appesi nei giorni scorsi, che dicono che d’ora in avanti – e fino a diversa comunicazione – sarà vietato ...

Ultime Notizie dalla rete : Stop alla Afghanistan, i talebani conquistano anche Kunduz Tutte le parti dovrebbero sedersi e parlare insieme per negoziare lo stop al conflitto". I Talebani ... Ucciso al Kabul l'ex portavoce del presidente Alla fine della preghiera del venerdì, i talebani ...

Rimini For Mutoko2021: giocare per l'Africa e per... Rimini RIMINI - Nonostante le difficoltà legate alla pandemia, non si ferma la catena di solidarietà di Rimini For Mutoko, che dopo un anno di stop, quest'estate è tornato a proporre una serie di appuntamenti e tornei sportivi per raccogliere fondi ...

Stop alla caccia a Castel Cerreto: la decisione presa dagli stessi cacciatori BergamoNews Vela, Selene Alifax alla Copa del Rey > Si è conclusa a Palma de Mallorca la 39ª edizione della Copa del Rey, iconica regata che nel 2020 era stata annullata a causa della pandemia ed è ritornata quest'anno con la partecipazione di oltre ...

Fiera del Mediterraneo, nuovi orari dal 9 agosto Dopo lo stop in alcune ore del giorno per l’emergenza caldo, l’hub provinciale di Palermo torna in attività ad orario continuato.

