Sport strumento di coesione | unisce e fa sognare

Dietro a tutte le vittorie olimpiche dei nostri atleti ci sono anni di sforzi, di sacrifici quotidiani dei ragazzi e delle loro famiglie. Tutti gli italiani hanno provato in questi giorni soddisfazione ed orgoglio di dare allo Sport mondiale nuovi record, che poi significano nuovi esempi da emulare. Ma lo Sport deve essere prossimità, deve essere vissuto nel quotidiano di ciascuno, a partire dai più piccoli. Adesso anche ogni candidato Sindaco vinca la sfida di dar l'opportunità ad ogni bambino di fare Sport. Secondo i dati Istat, il 13,8% degli italiani dichiara di non fare Sport per motivi economici.

