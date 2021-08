Sciogliere tutti i fasci La lezione di Fiuggi e il regime che non c’è

(Di domenica 8 agosto 2021) A quanto pare è tornato ilsmo, o perlomeno è questione di poco. Sarà il piattume tipico d’agosto ma questa volta non ce ne siamo proprio accorti. Sta di fatto che lo spettro deltorna ad aleggiare sul Paese anche quest’anno, per l’ennesima volta. In un dibattito che ogni giorno sprofonda nel ridicolo (e beatamente ci si crogiola) pensavamo di esserci abituati ai già saturi temi che infestano i media, ma nel breve momento di pausa tra un green pass e un DDL Zan ecco che rispunta lei: la F-Word chevorrebbero cancellare e allo stesso tempo non possono fare a meno di pronunciare. Ilsmo, quel momento ...

Andreasimo46 : @massicassol Ma infatti, vedi tutti che vanno alla direzione opposta la tua e ti guardano male poi pensi? Ah contro… - Carlino_Ferrara : La segreteria del Pd a Baura 'Sicurezza stradale e negozi: ecco tutti i nodi da sciogliere' - SimonaCroisette : RT @DisneyPlusIT: Estate ?? = Voglia di gelato a ogni ora.?? Quale tra questi film vi fa sciogliere di più? Sono tutti in streaming su #Dis… - stefano_6000 : RT @DisneyPlusIT: Estate ?? = Voglia di gelato a ogni ora.?? Quale tra questi film vi fa sciogliere di più? Sono tutti in streaming su #Dis… - infomuseumitaly : RT @MuseoArcheoVene: #MuseuMistery Che estate sarebbe senza un enigma da risolvere, un mistero da sciogliere? Abbiamo pensato di lanciare… -

Ultime Notizie dalla rete : Sciogliere tutti

Formiche.net

Il nodo però è ancora daed è proprio intorno alla verifica. Ci sono delle alternative? '... Quindi anche sulle verifiche,dobbiamo sapere in che direzione stiamo andando'. Green pass, ...Il nodo però è ancora daed è proprio intorno alla verifica. Ci sono delle alternative? '... Quindi anche sulle verifiche,dobbiamo sapere in che direzione stiamo andando'. Dunque, ..."Abbiamo riscontrato un clima positivo e di apprezzamento per l’iniziativa – continua Ornela Sejdini vicesegretaria comunale –: tanti i temi affrontati, dalla sicurezza stradale ai percorsi protetti p ...Mara Venier, l'annuncio che spiazza tutti i fan: la conduttrice Rai ha preso una decisone importante per il suo futuro in televisione ...