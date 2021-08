Roma, ‘SOS capra’ intrappolata: intervengono vigili del fuoco e sommozzatori (Di domenica 8 agosto 2021) Una capra era rimasta impigliata in una rete a ridosso del fiume, ma fortunatamente grazie all’intervento del vigili del fuoco tutto ha avuto un lieto fine e l’animale è stato riconsegnato al proprietario. E’ successo oggi al Circolo Ippico Roma River Ranch sul Lungotevere degli inventori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ostiense e il nucleo sommozzatori, che hanno subito cercato di trarre in salvo la capra nonostante l’ambiente impervio abbia reso difficoltoso l’intervento. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 8 agosto 2021) Una capra era rimasta impigliata in una rete a ridosso del fiume, ma fortunatamente grazie all’intervento deldeltutto ha avuto un lieto fine e l’animale è stato riconsegnato al proprietario. E’ successo oggi al Circolo IppicoRiver Ranch sul Lungotevere degli inventori. Sul posto sono intervenuti ideldel distaccamento di Ostiense e il nucleo, che hanno subito cercato di trarre in salvo la capra nonostante l’ambiente impervio abbia reso difficoltoso l’intervento. su Il Corriere della Città.

