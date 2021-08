Qui a Tokyo è stata data una risposta: possiamo farcela (Di domenica 8 agosto 2021) Quando qui a Tokyo si è spenta la fiamma, una certezza si è fatta larga nella mia mente affaticata da sedici giorni pazzeschi . Ci fosse stato il pubblico, questa sarebbe stata l'Olimpiade più bella ... Leggi su quotidiano (Di domenica 8 agosto 2021) Quando qui asi è spenta la fiamma, una certezza si è fatta larga nella mia mente affaticata da sedici giorni pazzeschi . Ci fosse stato il pubblico, questa sarebbel'Olimpiade più bella ...

Advertising

RaiSport : ???? La scrittrice italiana #LauraImaiMessina ci parla del colore Guarda qui le puntate ?? - SpinelliBeppe : RT @prdvolley: - oro da pallavolista a Los Angeles 84 e Seul 88 ???? - oro da beacher ad Atlanta 96 ?? - oro da allenatore a Tokyo 2020 ?? Non… - itteler : @pguzzanti Ha detto delle cazzate enormi circa L Italia olimpica. Noi siamo al n.4 in Europa e al n.10 totale in q… - infoitsport : Malagò coccola gli azzurri di Tokyo: “I migliori di sempre”. E Mattarella li invita al Qui - natalibera : RT @antonluca_cuoco: in Giappone scoppia l'Italia-mania, l'assalto a negozi e ristoranti vale un patrimonio. A Tokyo i campioni azzurri com… -