"Non sono pronto, volevo restare qui". Psicodramma-Messi, lacrime e disperazione per l'addio al Barcellona (Di domenica 8 agosto 2021) Il dramma di Leo Messi si consuma al Camp Nou: è il giorno della conferenza stampa che segna l'addio al Barcellona dopo il rinnovo saltato per ragioni economiche. In sala ci sono tutti i trofei vinti (35), la squadra al completo, il presidente Laporta. E Messi scoppia in un pianto disperato ancor prima di iniziare a parlare. "La verità è che è difficile per me dopo tanti anni, dopo aver trascorso tutta la mia vita qui. Non sono pronto, non è come avevo pensato. Devo dire addio a tutto questo dopo 21 anni, vado via con mia moglie e tre bambini ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 8 agosto 2021) Il dramma di Leosi consuma al Camp Nou: è il giorno della conferenza stampa che segna l'aldopo il rinnovo saltato per ragioni economiche. In sala citutti i trofei vinti (35), la squadra al completo, il presidente Laporta. Escoppia in un pianto disperato ancor prima di iniziare a parlare. "La verità è che è difficile per me dopo tanti anni, dopo aver trascorso tutta la mia vita qui. Non, non è come avevo pensato. Devo direa tutto questo dopo 21 anni, vado via con mia moglie e tre bambini ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Non ci sono parole. Non ci sono parole. ?????? #ItaliaTeam | #StuporMundi #Tokyo2020 | #4x100 - enricoruggeri : NON SONO UN VIROLOGO. Però me ne intendo di comunicazione e credo di avere rispetto per la verità. Queste notizie… - fleinaudi : Una cosa è il reddito minimo, altra cosa il reddito di cittadinanza. Una cosa è il sostegno alla povertà (quella ve… - LaNotifica : Messi dice addio al Barça “Non sono pronto, immaginavo altro finale” - voglioiltrash : RT @chiaralaporella: non solo a truffare i malcapitati, dato che i green pass non sono mai arrivati, ma a ricattarli con la richiesta di ul… -