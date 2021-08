(Di domenica 8 agosto 2021) Oltre 80 gli illeciti contestati dagli agenti della Polizia Locale nel weekend perché i caschi bianchi stanno continuando, senza sosta, inei luoghi dellacome il Centro Storico, San Lorenzo, Pigneto, Rione Monti, Ostia e Ponte Milvio . Anche in questo fine settimana, le pattuglie hanno svolto verifiche mirate per il rispetto delle disposizioni anti alcol e a contrasto della diffusione da Covid-19, oltreché per l’osservanza delle regole sulla circolazione stradale.nel weekend Numerosi gli accertamenti che hanno riguardato attività commerciali, discoteche e pubblici esercizi: in due noti ...

Advertising

CorriereCitta : Movida a Roma: chiusi 5 minimarket ‘recidivi’, i controlli quartiere per quartiere - qnazionale : Roma, movida a San Lorenzo: chiuso un locale, 4 ragazzi denunciati - MattiaRe4 : RT @MercurioPsi: #Roma - il Comune si promuove a pieni voti...ma le avete viste le voci della pagella? ?? Sicurezza, decoro, contrasto a:… - MalloryK2877 : RT @MercurioPsi: #Roma - il Comune si promuove a pieni voti...ma le avete viste le voci della pagella? ?? Sicurezza, decoro, contrasto a:… - sfnnicita : RT @MercurioPsi: #Roma - il Comune si promuove a pieni voti...ma le avete viste le voci della pagella? ?? Sicurezza, decoro, contrasto a:… -

Ultime Notizie dalla rete : Movida Roma

QUOTIDIANO NAZIONALE

A Ostia laè piuttosto spenta, non ci sono grandi eventi che attirino i visitatori. ... Forse le persone hanno optato per le vacanze fuori, in Italia quanto all'estero. Non è un buon periodo"...... dello shopping, della. Imponente il programma delle manutenzioni stradali con nuovo asfalto ... Se penso che il 29 agosto sarà di scena all'Arechi ladello Special One mi vengono i brividi. ...La polizia indaga su due episodi di violenza nei loghi della movida. In ospedale un uomo di 33 anni e una ragazza di 21 anni ...I ragazzi, tutti tra i 18 ed i 22 anni, con un manganello danneggiavano le auto in sosta in via degli Ausoni, fermati dalle forze dell’ordine grazie alla segnalazione dei residenti ...