Lorella Cuccarini conferma il suo nuovo ruolo ad Amici 21

Amici 21: la conferma di Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini ama conversare con i suoi fan sui social. Nelle scorse ore ha aperto il box delle domande e ha dato la possibilità ai suoi sostenitori di porgerle qualsiasi tipo di quesito. I rumor sul suo ritorno come insegnante di Amici 21 nella categoria canto si sono confermati.

be_marconi : RT @tempoweb: La #Cuccarini passa al canto dopo il forfait di #Arisa Todaro sempre più vicino: le scelte della #DeFilippi per #Amici21 #med… - tempoweb : La #Cuccarini passa al canto dopo il forfait di #Arisa Todaro sempre più vicino: le scelte della #DeFilippi per… - devotoaltrash : lorella cuccarini in quella scuola ci deve restare a vita ma non siete pronti per questa conversazione - vivereinbilico : Lorella Cuccarini ancora in mezzo quindi so già che #amici21 mi farà inc4zzare - alessleva : Lorella Cuccarini conferma su Instagram che sarà prof di canto ad #amici21. Lasciando perdere insulti gratuiti da p… -