La storia dei falsi Green Pass su Telegram finisce con i fornitori che minacciano gli acquirenti di pubblicare i loro dati (Di domenica 8 agosto 2021) Quella dei falsi Green Pass Telegram e venduti illegalmente anche su altri canali social è una storia di cui abbiamo già parlato. I risvolti relativi agli ultimi tre giorni, però, hanno sono sicuramente i più succosi. La situazione attuale è che chi ha venduto i Green Pass falsi sta ricattando una parte di coloro che li hanno comprati chiedendo 350 euro in bitcoin, pena la pubblicazione di tutti i dati personali forniti per acquistare – in prima battuta – il falso Green Pass.

