Juventus, non si molla Locatelli: pronto il rilancio (Di domenica 8 agosto 2021) Nonostante la forte volontà di Pjanic di tornare in bianconero, la Juventus continua ad avere come primo obiettivo Manuel Locatelli. Una trattativa complicata, in un mercato dove si pondera ogni scelta. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, verso metà settimana è previsto un incontro tra Cherubini e Carnevali. Un ennesimo faccia a faccia per trovare una quadra sul trasferimento. Il rilancio sarebbe, infatti, un prestito biennale per 32 milioni complessivi di valutazione. LEGGI ANCHE: Pjanic-Juve, un ritorno di fiamma: la situazione L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

