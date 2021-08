Giulia Salemi arriva la decisione | da settembre a Roma con Pretelli

Advertising

fanpage : Nel giorno del suo 31esimo compleanno, Pierpaolo Pretelli riceve una bellissima e romantica dedica da parte della s… - fanpage : Per l’occasione la modella italo persiana ha scelto un elegante abito nero, uno dei suoi colori preferiti #prelemi - annarit05467267 : RT @blogtivvu: Giulia Salemi da settembre “diventerà più romana”, parola di Pierpaolo Pretelli – VIDEO - LudovicaValerio : RT @blogtivvu: Giulia Salemi da settembre “diventerà più romana”, parola di Pierpaolo Pretelli – VIDEO - brookesbelIarke : RT @iosonoestanca: 8 agosto 2021 ancora si parla di Giulia Salemi a Venezia nel 2016 insultandola o giudicandola per il vestito indossato.… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi

Leggi anchee Pierpaolo Pretelli sposi? Parla Fariba Tehrani Per quanto riguarda invece il cast femminile potrebbero entrare nella Casa del Gf Vip Manila Nazzaro , Katia Ricciarelli , ...si "trasferisce" a Roma al fianco di Pierpaolo Pretelli , ma questo non vuol dire convivenza. La coppia più amata del Grande Fratello Vip è al centro del gossip di questi giorni per via ...Ormai sono inseparabili. Giulia Salemi si trasferirà a Roma dal prossimo settembre, parola di Pierpaolo Pretelli ...Il cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip inizia a prendere forma. Fra conferme, varie indiscrezioni e smentite, in questi giorni sono stati svelati i nomi dei possibili concorrenti del rea ...