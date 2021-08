(Di domenica 8 agosto 2021) Sabato notte, poco prima delle 3, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via dell'Artigianato a Montecchio Maggiore per l'incendio di unain legno adibita adi unbar ...

TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: L'incendio a Montecchio Maggiore. Il rapido intervento dei pompieri ha evitato danni alla struttura principale del locale… - ilbassanese : Fiamme al locale, distrutta una casetta ad uso deposito - TgrRaiVeneto : L'incendio a Montecchio Maggiore. Il rapido intervento dei pompieri ha evitato danni alla struttura principale del… - AlMazza64 : RT @nuovaferrara: #Ferrara ancora in fiamme la pineta di #Mesola, sindaco e carabinieri forestali dispiegano i volontari nella caccia al pi… - nuovaferrara : #Ferrara ancora in fiamme la pineta di #Mesola, sindaco e carabinieri forestali dispiegano i volontari nella caccia… -

Il deposito di oltre 15 mq conteneva sedie e tavoli, utilizzati per l'area esterna del. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei V igili del fuoco e dei carabinieri. Le operazioni ...Paura nella Galleria Giovanni XXIII per un auto in. L'incendio è divampato nella prima serata di sabato a bordo di una Volkswagen Polo. Alla ... Sul posto gli agenti della Poliziadi Roma ...SACRAMENTO - La California continua a bruciare, in una scia di distruzione che non sta lasciando scampo a molte cittadine, divorate dalle fiamme. L'ultima, Canyondam, praticamente ...POVIGLIO Un incendio rotoballe ha fatto scattare l'allerta questa notte a Poviglio. Il rogo è avvenuto in campo aperto, in via Molinara, dove sono intervenuti i vigili del fuoco da Sant'Ilario e Reggi ...