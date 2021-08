È morto Dennis Thomas, fondò la celebre "Kool and the Gang" (Di domenica 8 agosto 2021) Dennis Thomas, tra i membri fondatori della leggendaria formazione funk e disco music Kool and the Gang , è morto nel sonno a 70 anni in New Jersey. Lo riferiscono su Facebook i suoi compagni di band,... Leggi su feedpress.me (Di domenica 8 agosto 2021), tra i membri fondatori della leggendaria formazione funk e disco musicand the, ènel sonno a 70 anni in New Jersey. Lo riferiscono su Facebook i suoi compagni di band,...

