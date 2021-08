Ultime Notizie Roma del 07-08-2021 ore 13:10 (Di sabato 7 agosto 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Ben ritrovati all’ascolto del redazione Gabriella Luigi in studio con 124 casi di covid nel paese la Cina chiude grandi eventi e rimandati a data da destinarsi il baging International Film Festival 2021 e la 5G programmati per questo mese 124 casi di covid 80 sono di trasmissione domestica 44 sono importati dall’estero la provincia più colpita e quella dello Yang su con 61 casi trasmessi localmente si inaspriscono i protocolli sale la preoccupazione del capo delegazione dell’Italia Tina alle Olimpiadi Carlo Mornati sei protocolli e le regole di ingaggio restano questi alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 non ... Leggi su romadailynews (Di sabato 7 agosto 2021)dailynews radiogiornale informazione Ben ritrovati all’ascolto del redazione Gabriella Luigi in studio con 124 casi di covid nel paese la Cina chiude grandi eventi e rimandati a data da destinarsi il baging International Film Festivale la 5G programmati per questo mese 124 casi di covid 80 sono di trasmissione domestica 44 sono importati dall’estero la provincia più colpita e quella dello Yang su con 61 casi trasmessi localmente si inaspriscono i protocolli sale la preoccupazione del capo delegazione dell’Italia Tina alle Olimpiadi Carlo Mornati sei protocolli e le regole di ingaggio restano questi alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 non ...

